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Возняцки: моя мечта — победа на Australian Open — 2024

Возняцки: моя мечта — победа на Australian Open — 2024
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Чемпионка Australian Open — 2018, бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки рассказала о своих целях на Открытом чемпионате Австралии.

“Моя мечта — победа на Australian Open — 2024. Мне пришлось проделать много работы, чтобы быть здесь. Я не думала, что смогу снова сыграть на Australian Open. Сейчас я действительно чувствую, что могу пройти как можно дальше. Так почему бы и не выиграть этот турнир?" — приводит слова Возняцки Eurosport.

Напомним, Возняцки приостановила карьеру после Открытого чемпионата Австралии 2020 года. Спортсменка родила двоих детей и вернулась в теннис. Сегодня, 14 января, в матче первого круга Australian Open Возняцки (WC) встречалась с прошлогодней полуфиналисткой соревнований польской спортсменкой Магдой Линетт (20). Каролина выиграла первый сет со счётом 6:2. Во втором она успела взять два гейма, после чего Магда снялась с соревнований.

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