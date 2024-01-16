Азаренко вышла во второй круг Australian Open, обыграв Джорджи

В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 22-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла представительницу Италии Камилу Джорджи (53-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:3 в пользу спортсменки из Беларуси.

Встреча продлилась 2 часа 29 минут. Азаренко восемь раз подала навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Джорджи пять эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем раунде соревнований в Австралии Виктория Азаренко встретится с представительницей Дании Кларой Таусон (96-я ракетка мира). Женский турнир Australian Open — 2024 завершится 27 января.