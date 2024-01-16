Азаренко вышла во второй круг Australian Open, обыграв Джорджи
Поделиться
В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 22-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла представительницу Италии Камилу Джорджи (53-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:3 в пользу спортсменки из Беларуси.
Встреча продлилась 2 часа 29 минут. Азаренко восемь раз подала навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Джорджи пять эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
В следующем раунде соревнований в Австралии Виктория Азаренко встретится с представительницей Дании Кларой Таусон (96-я ракетка мира). Женский турнир Australian Open — 2024 завершится 27 января.
Комментарии
- 16 января 2024
-
09:18
-
09:13
-
07:04
-
06:21
-
06:09
-
05:00
-
03:36
-
00:57
-
00:47
-
00:35
-
00:21
- 15 января 2024
-
23:38
-
23:20
-
22:55
-
22:44
-
22:44
-
21:52
-
21:37
-
21:20
-
21:01
-
20:59
-
20:50
-
20:02
-
19:57
-
19:47
-
19:07
-
18:58
-
18:51
-
18:46
-
18:41
-
18:24
-
18:04
-
17:46
-
17:00
-
16:10
Партнерский контент