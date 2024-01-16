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Азаренко вышла во второй круг Australian Open, обыграв Джорджи

Азаренко вышла во второй круг Australian Open, обыграв Джорджи
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В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024 22-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла представительницу Италии Камилу Джорджи (53-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:3 в пользу спортсменки из Беларуси.

Встреча продлилась 2 часа 29 минут. Азаренко восемь раз подала навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Джорджи пять эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем раунде соревнований в Австралии Виктория Азаренко встретится с представительницей Дании Кларой Таусон (96-я ракетка мира). Женский турнир Australian Open — 2024 завершится 27 января.

Australian Open (ж). 1-й круг
16 января 2024, вторник. 06:45 МСК
Камила Джорджи
53
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 3
6 		4 6
         
Виктория Азаренко
22
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
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