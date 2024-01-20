Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Калинская — Стивенс: текстовая трансляция матча третьего круга Australian Open

Калинская — Стивенс: текстовая трансляция матча третьего круга Australian Open
Комментарии

Сегодня, 20 января, в рамках третьего круга Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне свой матч проведёт российская теннисистка Анна Калинская, 75-я ракетка мира. Спортсменка встретится с американкой Слоан Стивенс, занимающей 44-е место в рейтинге WTA. Встреча запланирована первым запуском на KIA Арене и начнётся около 3:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию борьбы Анны Калинской и Слоан Стивенс за выход в 1/8 финала соревнований.

Ранее Анна Калинская и Слоан Стивенс играли друг с другом дважды, счёт по победам равный — 1-1. Россиянка одерживала победу в первом круге US Open в 2019 году, а американка была сильнее в полуфинале турнира в Гвадалахаре в 2022 году.

Australian Open (ж). 3-й круг
20 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Анна Калинская
75
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Слоан Стивенс
44
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android