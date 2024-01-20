Калинская — Стивенс: текстовая трансляция матча третьего круга Australian Open
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Сегодня, 20 января, в рамках третьего круга Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне свой матч проведёт российская теннисистка Анна Калинская, 75-я ракетка мира. Спортсменка встретится с американкой Слоан Стивенс, занимающей 44-е место в рейтинге WTA. Встреча запланирована первым запуском на KIA Арене и начнётся около 3:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию борьбы Анны Калинской и Слоан Стивенс за выход в 1/8 финала соревнований.
Ранее Анна Калинская и Слоан Стивенс играли друг с другом дважды, счёт по победам равный — 1-1. Россиянка одерживала победу в первом круге US Open в 2019 году, а американка была сильнее в полуфинале турнира в Гвадалахаре в 2022 году.
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