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16-летняя Мирра Андреева проиграла чешке Крейчиковой в 1/8 финала Australian Open — 2024

16-летняя Мирра Андреева проиграла чешке Крейчиковой в 1/8 финала Australian Open — 2024
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47-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева завершила выступление на дебютном взрослом Открытом чемпионате Австралии в 1/8 финала.

В матче четвёртого круга Australian Open – 2024 Андреева со счётом 6:4, 3:6, 2:6 проиграла чемпионке «Ролан Гаррос» — 2021, 11-й ракетке мира чешке Барборе Крейчиковой (9). Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 2 минуты. В рамках встреча Андреева три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету более опытной Крейчиковой один эйс, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

По ходу турнира юной Андреевой удалось обыграть таких теннисисток, как американка Бернарда Пера, представительница Туниса Онс Жабер (6) и француженка Диан Парри.

Australian Open (ж). 4-й круг
21 января 2024, воскресенье. 09:35 МСК
Мирра Андреева
47
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
4 		6 6
         
Барбора Крейчикова
11
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
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