Синнер: сначала мы не знали, где именно будем играть, но для меня это не имело значения

Четвёртая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер ответил на вопрос журналиста о том, обсуждался ли перенос их матча с Андреем Рублёвым на вторую по значимости арену.

«На самом деле был промежуток в полчаса, когда мы не знали, где именно будем играть. Но для меня это не было проблемой, что здесь, что там. В любом случае, это огромное удовольствие — играть в четвертьфинале на турнире «Большого шлема», так что не имеет значения, на каком корте играть. Конечно, когда ты играешь на центральном корте, ты получаешь больше привилегий.

Но, если честно, я был сосредоточен исключительно на матче. Я просто выхожу на корт с правильным настроем и пытаюсь показать хороший теннис», — приводит слова Синнера пресс-служба турнира.

Напомним, Арина Соболенко и Барбора Крейчикова отказались проводить свой матч на арене Маргарет Корт. Все матчи в итоге состоялись на центральном корте.