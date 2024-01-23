Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер: сначала мы не знали, где именно будем играть, но для меня это не имело значения

Синнер: сначала мы не знали, где именно будем играть, но для меня это не имело значения
Аудио-версия:
Комментарии

Четвёртая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер ответил на вопрос журналиста о том, обсуждался ли перенос их матча с Андреем Рублёвым на вторую по значимости арену.

«На самом деле был промежуток в полчаса, когда мы не знали, где именно будем играть. Но для меня это не было проблемой, что здесь, что там. В любом случае, это огромное удовольствие — играть в четвертьфинале на турнире «Большого шлема», так что не имеет значения, на каком корте играть. Конечно, когда ты играешь на центральном корте, ты получаешь больше привилегий.

Но, если честно, я был сосредоточен исключительно на матче. Я просто выхожу на корт с правильным настроем и пытаюсь показать хороший теннис», — приводит слова Синнера пресс-служба турнира.

Напомним, Арина Соболенко и Барбора Крейчикова отказались проводить свой матч на арене Маргарет Корт. Все матчи в итоге состоялись на центральном корте.

Материалы по теме
Соболенко — об отказе играть на другом корте: решили посмотреть, как пойдёт матч Джоковича
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android