Соболенко — об отказе играть на другом корте: решили посмотреть, как пойдёт матч Джоковича

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предложении перенести её матч с чешкой Барборой Крейчиковой в четвертьфинале Australian Open на арену Маргарет Корт. Спортсменки отказались от предложения и сыграли на центральном корте. Победу в матче одержала Соболенко.

«Очень довольна победой. Барбора – тяжёлый соперник, у нас с ней всегда непростые битвы. Довольна своим уровнем игры и победой.

Была вероятность, что один из наших матчей перенесут на другую арену, но мы решили посмотреть, как пойдёт матч Новака с Фритцем. Если затянется, мы согласились, что можно перенести. Но Новак выиграл третий и четвёртый сет, так что мы оставили всё как есть.

Возможно, если бы дошло до пятого сета, мы бы передумали. Но я рада, что матч длился не так долго и мы смогли сыграть на арене Рода Лэйвера. Четвертьфинал важно играть на большой арене. Конечно, было бы гораздо лучше начать в 19:00, но ты не можешь контролировать другие матчи. Да, они долго играли, но я старалась сосредоточиться на себе и просто чуть побольше подождать. Не так уж и плохо. Конечно, лучше, когда точно знаешь время начала. Но что есть, то есть, нам надо быстро адаптироваться к условиям. Думаю, у нас это получилось.

Каждый раз, когда я играю очень поздно [как прошлый матч], мне хочется выиграть как можно скорее. Но я стараюсь фокусироваться на себе, потому что спешка может сильно навредить. Стараюсь не спешить. Закончу быстро – хорошо. Нет – ну, что есть.

Да, нас спросили, как мы хотим поступить, хотим ли мы сейчас перейти на другую арену. Мы сказали – давайте посмотрим, как будет складываться матч. Если сильно затянется, то будет неплохо перейти на другую арену. Чтобы не получилось, как с Медведевым. Но Новак выиграл сет 6:2, было ещё довольно рано, так что мы решили дождаться, когда они закончат», — сказала Соболенко на пресс-конференции.