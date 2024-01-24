Рублёв первый теннисист, установивший антирекорд по поражениям в 1/4 финала ТБШ

Российский теннисист и олимпийский чемпион 2020 года в миксте Андрей Рублёв проиграл матч за выход в полуфинал в рамках Australian Open — 2024. Это его 10-й проигранный четвертьфинал в рамках турниров «Большого шлема».

В этот раз ему не удалось обойти Янника Синнера (четвёртое место в рейтинге ATP) со счётом 4:6, 6:7 (5:7), 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут.

Поражения в четвертьфинале начались в 2017 году в матче US Open, где Рублёв проиграл три сета Рафаэлю Надалю со счётом — 1:6, 2:6, 2:6. В 2020 и 2022 годах российский теннисист уступал в четвертьфинале дважды за год в разных турнирах. В 2023 году ему удалось три раза проиграть четвертьфинал.

Именно Рублёв стал первым теннисистом в Новой эре с подобным антирекордом. Есть несколько версий, почему российскому теннисисту не удаётся пройти дальше.