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Ольховский высказался о поражении Рублёва в матче с Синнером в четвертьфинале AO

Ольховский высказался о поражении Рублёва в матче с Синнером в четвертьфинале AO
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Двукратный триумфатор турниров «Большого шлема» в парном разряде Андрей Ольховский прокомментировал поражение Андрея Рублёва в четвертьфинале Australian Open. Встреча с Янником Синнером завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу итальянца.

«Андрей — молодец. Он показывал и показывает хороший теннис, но Синнер действительно хорош сегодня. Рублёв вёл 5:1 на тай-брейке во втором сете, но дальше Синнер просто великолепно отыграл. Янник реально хорош», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Янник Синнер сыграет с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем.

Турнир в Мельбурне завершится в воскресенье, 28 января.

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