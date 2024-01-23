Янчук объяснил, чего не хватает Рублёву для выхода в полуфиналы ТБШ

Советский и российский теннисист Виктор Янчук рассказал, чего по его мнению не хватает российскому теннисисту и олимпийскому чемпиону 2020 в миксте Андрею Рублёву для выхода в полуфиналы на турнирах Большого шлема.

«Не хватает мастерства Андрею и где-то удачи. Рублёву надо играть и играть, обращать внимание на стабильность в острых ситуациях. Где-то он снижает напор, когда нужно сохранить остроту и мощь игры. Надо работать. Это спорт, через неудачи надо перешагнуть и выйти на большую стабильность. В ряде розыгрышей у Андрея есть инициативность, но нельзя её отдавать», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, что теннисист успешно дошёл до четвертьфинала турнира Australian Open, однако в поединке за полуфинал его обошёл Янник Синнер со счётом 6:4, 7:6, 6:3.