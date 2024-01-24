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«Сделал так впервые в жизни». Медведев — о воздушных поцелуях тренеру

«Сделал так впервые в жизни». Медведев — о воздушных поцелуях тренеру
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Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал воздушный поцелуй в адрес своего тренера Жиля Сервары после победы в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2024 над девятой ракеткой мира польским спортсменом Хубертом Хуркачем.

«Передать привет Жилю? Я же после матча передал, послал ему поцелуйчики. Кажется, впервые в жизни так сделал. Не знаю, сделаю ли ещё когда-нибудь», — сказал Медведев после матча.

Напомним, Медведев обыграл Хуркача со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. В полуфинальном матче Australian Open — 2024 Медведев сыграет с победителем противостояния Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания). Турнир в Мельбурне завершится 28 января.

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