Янчук назвал причины победы Медведева над Хуркачем в четвертьфинале Australian Open

Советский и российский теннисист Виктор Янчук прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над польским теннисистом Хубертом Хуркачем в четвертьфинале Australian Open — 2024.

«Матч был очень напряжённый и интересный. Медведев довольно удачно разводил и удачно играл справа. У обоих соперников была хорошая подача, Хуркач в этом был даже несколько сильнее. Даниил и проигрывал, и отыгрывал подачу. Он более стабилен в отдельных деталях, а также более активен в ударах справа и слева.

Наш теннисист чаще и больше атаковал и лучше разводил мячи, заставляя делать Хуркача отчаянные броски к мячу. Матч был драматичный и интересный. Преимущество Медведева сказалось. Он был стабильнее и точнее. Заслуженная и убедительная победа. Даня проявил характер и играл до конца», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.