Медведев: Алькарас всегда хорош. Если выйду на него, постараюсь усложнить ему жизнь

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об испанце Карлосе Алькарасе, с которым может встретиться в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Тяжело сказать, сильнее ли Алькарас сейчас, чем на US Open, потому что Карлос всегда хорош. Бывает, что иногда ты больше в огне, тогда ты выигрываешь «Большой шлем». А в другие недели тебе может не хватать чего-то важного, но он всегда хорошо играет. Посмотрим, для начала это будет интересный матч. Посмотрим, как всё сложится. Постараюсь усложнить ему жизнь. В тот раз я не смог сделать то, что хотел. Но, если честно, в том сезоне я ментально очень устал. Хотя и он тоже, наверное. Не в оправдание, но я постараюсь сделать всё возможное, на кого бы не вышел. Если на Карлоса, то постараюсь что-то ему противопоставить.

Думаю, почти наверняка этот матч поставят на вечер. Если не ошибаюсь, это даже в расписании перед турниром было прописано. Я не против. Не знаю, будет ли жарко. Что меня удивляет в Австралии, что тут может быть и 20, и 30 градусов. При 30 градусах, конечно, тяжелее, но когда выходит солнце, уже неважно, какая погода. Просто жарко. В матче с Боргесом было градусов 20, но на солнце мне было очень тяжело. Вечером – нормально. Ну и, полагаю, уже не будет стартов в 11 вечера, потому что в расписании всего два матча. Ну, конечно, если они не будут играть семь часов, но это вряд ли», — сказал Медведев на пресс-конференции.