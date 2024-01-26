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Джокович: весь турнир я и близко не играл к своему лучшему уровню

Джокович: весь турнир я и близко не играл к своему лучшему уровню
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Первая ракетка мира Новак Джокович поделился впечатлениями от своего выступления на Открытом чемпионате Австралии-2024.

«Если честно, весь турнир я и близко не играл к своему лучшему уровню. Может, матч с Маннарино был отличным, но большинство матчей я провёл не на должном уровне, не так, как обычно играю в Австралии.

Так что в каком-то смысле это меня удивило. Не думал, что первые два сета будут такими плохими. С другой стороны, я весь турнир не чувствовал себя самим собой на корте. Кто-то скажет, полуфинал – великолепный результат, но я всегда жду лучшего от себя. Сегодня было не суждено», — сказал Джокович во время пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 26 января, Джокович уступил Яннику Синнеру в полуфинале Australian Open (1:6, 2:6, 7:6, 3:6).

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