Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев одолел Зверева и вышел в финал Australian Open — 2024

Медведев одолел Зверева и вышел в финал Australian Open — 2024
Комментарии

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. В полуфинале соревнований россиянин одолел немецкого спортсмена Александра Зверева (шестой в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Медведева.

Продолжительность матча составила 4 часа 22 минуты. На счету Медведева 14 эйсов, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 14 заработанных. Зверев 14 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10.

В финальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2024 Медведев сыграет с четвёртой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.

Australian Open (м). 1/2 финала
26 января 2024, пятница. 11:45 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
5 		3 7 7 7 7 6
7 		6 6 4 6 5 3
             
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android