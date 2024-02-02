Остапенко в упорной борьбе вырвала путевку в четвертьфинал турнира в Линце
Поделиться
12-я ракетка мира, латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в четвертьфинал турнира в Линце. На стадии 1/8 финала она с трудом обыграла 97-ю ракетку мира, представительницу Дании Кларк Таусон со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (9:6).
Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты. За это время Остапенко сделала шесть эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету датчанки 12 подач навылет, семь двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В четвертьфинале турнира Остапенко встретится с британкой Джодди Бёррэдж.
Турнир в Линце проходит с 29 января по 4 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 802 тыс. Действующим победителем турнира является россиянка Анастасия Потапова.
Комментарии
- 2 февраля 2024
-
02:48
-
02:15
-
00:55
-
00:32
- 1 февраля 2024
-
23:42
-
23:33
-
22:57
-
22:36
-
22:15
-
20:53
-
20:46
-
19:45
-
19:39
-
18:58
-
18:56
-
18:44
-
17:45
-
17:23
-
16:36
-
16:29
-
16:03
-
14:29
-
14:15
-
12:30
-
11:20
-
09:32
-
01:30
-
00:18
- 31 января 2024
-
23:31
-
23:23
-
22:25
-
22:20
-
21:24
-
20:59
-
20:45
Партнерский контент