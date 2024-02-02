Остапенко в упорной борьбе вырвала путевку в четвертьфинал турнира в Линце

12-я ракетка мира, латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в четвертьфинал турнира в Линце. На стадии 1/8 финала она с трудом обыграла 97-ю ракетку мира, представительницу Дании Кларк Таусон со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (9:6).

Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты. За это время Остапенко сделала шесть эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету датчанки 12 подач навылет, семь двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В четвертьфинале турнира Остапенко встретится с британкой Джодди Бёррэдж.

Турнир в Линце проходит с 29 января по 4 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 802 тыс. Действующим победителем турнира является россиянка Анастасия Потапова.