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Остапенко в упорной борьбе вырвала путевку в четвертьфинал турнира в Линце

Остапенко в упорной борьбе вырвала путевку в четвертьфинал турнира в Линце
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12-я ракетка мира, латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в четвертьфинал турнира в Линце. На стадии 1/8 финала она с трудом обыграла 97-ю ракетку мира, представительницу Дании Кларк Таусон со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (9:6).

Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты. За это время Остапенко сделала шесть эйсов, допустила девять двойных ошибок и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету датчанки 12 подач навылет, семь двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В четвертьфинале турнира Остапенко встретится с британкой Джодди Бёррэдж.

Турнир в Линце проходит с 29 января по 4 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 802 тыс. Действующим победителем турнира является россиянка Анастасия Потапова.

Линц. 2-й круг
01 февраля 2024, четверг. 23:50 МСК
Елена Остапенко
12
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7 9
6 		4 6 7
         
Клара Таусон
91
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
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