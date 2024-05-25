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Мирра Андреева стала победительницей рейтинга «30 самых перспективных россиян до 30 лет»

Мирра Андреева стала победительницей рейтинга «30 самых перспективных россиян до 30 лет»
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Российская теннисистка, 38-я ракетка мира Мирра Андреева стала победительницей рейтинга «30 самых перспективных россиян до 30 лет» («30 до 30») в номинации «Спорт и киберспорт» журнала Forbes.

Издание из 100 номинантов выбирало 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет в 10 номинациях. Победители определялись на основе мнения жюри, экспертного совета (в него входят 3–5 специалистов по каждой категории) и голосования читателей Forbes. Для оценки медийности героев использованы данные поисковых систем и социальных сетей.

Вместе с 17-летней Андреевой победителями в номинации «Спорт и киберспорт» стали 19-летняя пловчиха Евгения Чикунова и ровесник Мирры игрок в CS:GO Данил Крышковец.

В 2023 году Андреева продемонстрировала самый значительный скачок в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). По ходу сезона россиянка поднялась с 405‑й позиции на 46‑ю. WTA признала теннисистку новичком года.

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