Остапенко уверенно вышла в полуфинал турнира в Линце, отдав Бёррэдж только три гейма

Латвийская теннисистка Елена Остапенко, 12-я ракетка мира, уверенно вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). В своём матче 1/4 финала спортсменка обыграла британку Джоди Бёррэдж, отдав сопернице по ходу игры только три гейма. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.

Спортсменки провели на корте 1 час 11 минут. По ходу матча Остапенко выполнила четыре эйса и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Бёррэдж — одна подача навылет и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. Также обе спортсменки допустили по четыре двойные ошибки.

За выход в финал турнира в Линце Елена Остапенко поборется либо с 42-й ракеткой мира из России Анастасией Павлюченковой, либо с 26-й ракеткой мира из Бельгии Элисе Мертенс. Соперница латвийки определится сегодня, 2 февраля, вечером.