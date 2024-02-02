Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Остапенко уверенно вышла в полуфинал турнира в Линце, отдав Бёррэдж только три гейма

Остапенко уверенно вышла в полуфинал турнира в Линце, отдав Бёррэдж только три гейма
Аудио-версия:
Комментарии

Латвийская теннисистка Елена Остапенко, 12-я ракетка мира, уверенно вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия). В своём матче 1/4 финала спортсменка обыграла британку Джоди Бёррэдж, отдав сопернице по ходу игры только три гейма. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.

Спортсменки провели на корте 1 час 11 минут. По ходу матча Остапенко выполнила четыре эйса и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Бёррэдж — одна подача навылет и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. Также обе спортсменки допустили по четыре двойные ошибки.

За выход в финал турнира в Линце Елена Остапенко поборется либо с 42-й ракеткой мира из России Анастасией Павлюченковой, либо с 26-й ракеткой мира из Бельгии Элисе Мертенс. Соперница латвийки определится сегодня, 2 февраля, вечером.

Линц. 1/4 финала
02 февраля 2024, пятница. 19:10 МСК
Елена Остапенко
12
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Джоди Бёррэдж
102
Великобритания
Джоди Бёррэдж
Д. Бёррэдж
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android