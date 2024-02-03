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Александр Бублик высказался о своём выходе в финал турнира в Монпелье

Александр Бублик высказался о своём выходе в финал турнира в Монпелье
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Казахстанский теннисист Александр Бублик, 27-я ракетка мира, высказался о своём выходе в финал турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). Спортсмен сегодня, 3 февраля, в полуфинале соревнований обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима, 30-ю ракетку мира, в трёх сетах со счётом 4:6, 6:4, 6:4.

«Я счастлив пройти дальше. Особенно на крытых кортах. Я рад идти дальше, оставил все силы на корте. И постараюсь завтра сделать это снова», — приводит слова спортсмена пресс-служба ATP.

В финале турнира Александр Бублик сыграет с 37-й ракеткой мира из Хорватии Борной Чоричем, который вышел в титульный матч на отказе седьмой ракетки мира из Дании Хольгера Руне. Решающая встреча пройдёт в воскресенье, 4 февраля.

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