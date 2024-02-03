Александрова сразится за титул, но русского финала не будет. Шнайдер тоже в шаге от трофея

В субботу, 3 февраля, на турнирах в Хуахине (Таиланд) и в Линце (Австрия) состоялись полуфинальные матчи. В Хуахине до этой стадии добралась одна российская теннисистка. 19-летняя Диана Шнайдер, занимающая 108-е место в рейтинге WTA, встречалась с третьей сеяной китаянкой Синьюй Ван, 40-й ракеткой мира. Любопытно, что для обеих участниц сегодняшнего противостояния этот полуфинал был четвёртым в карьере на уровне WTA. Но если Шнайдер в прошлом году уже успела и в финале побывать, то 22-летняя китаянка боролась за свой первый выход в титульный матч.

Шнайдер понадобилось какое-то время, чтобы войти в игру. Россиянка в первом же гейме дала сопернице заработать тройной брейк-пойнт, но сумела выпутаться из этой ситуации. В первом сете этот срыв был единственным со стороны Дианы. В четвёртом гейме она с третьего брейк-пойнта взяла чужую подачу — 3:1. И в дальнейшем спокойно контролировала ситуацию, а закончила партию вторым брейком — 6:2 за 33 минуты.

Во втором сете впереди поначалу была Синьюй Ван, сделавшая брейк в третьем гейме. Но в шестом гейме Шнайдер отыгралась — 3:3. В 10-м гейме россиянка при 5:4 в свою пользу могла закончить игру, но упустила матчбол на приёме. Партия перешла в тай-брейк, который Диана начала не лучшим образом — 1:4 с двумя мини-брейками. Но сумела собраться, взяла пять розыгрышей подряд (6:4) и использовала второй матчбол — 6:2, 7:6 (7:5) за 1 час 40 минут.

Так Шнайдер вышла в свой второй финал в карьере на уровне WTA. В сентябре 2023 года она проиграла титульную встречу в Нинбо трёхкратной финалистке ТБШ Онс Жабер. А в финале Хуахина соперницей Дианы станет другая представительница Китая Чжу Линь (2), которая в своей игре 1/2 финала оказалась сильнее ещё одной китаянки Ван Яфань — 6:3, 6:2. Матч Шнайдер — Чжу Линь состоится в воскресенье, 4 февраля.

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А на «пятисотнике» в Линце прошли полуфиналы с участием двух российских теннисисток. Причём Екатерина Александрова (2) и Анастасия Павлюченкова оказались в разных половинах турнирной сетки, так что российские болельщики не без оснований надеялись и рассчитывали на чисто русский финал.

Сперва свой матч провела Александрова, которой противостояла хорватка Донна Векич (3). Счёт личных встреч был 2-1 в пользу Векич. При этом она дважды выиграла на грунте (в Будапеште-2017 и в Штутгарте-2023), а единственный предыдущий матч между ними на харде остался за Александровой — 6:1, 7:5 в Санкт-Петербурге-2020.

В нынешнем полуфинале первый же гейм, растянувшийся на 10 минут, оказался по-настоящему боевым. Александрова начала его с 40:0 на своей подаче, но потом стала ошибаться, и Векич после шести «ровно» реализовала второй брейк-пойнт. Россиянка уже в следующем гейме могла сделать ответный брейк — хорватка перед этим допустила две двойные ошибки, — но упустила свой шанс. Тем не менее в шестом гейме Екатерина смогла восстановить равновесие. Сценарий первого гейма повторился, только с точностью до наоборот: Донна повела 40:0, но проиграла пять очков подряд, и счёт сравнялся: 3:3.

В девятом гейме Александрова при 4:4 оказалась в неприятной ситуации, но не дала сопернице использовать брейк-пойнт, то есть скрытый сетбол. А в 11-м гейме россиянка провалила свою подачу, взяв лишь один розыгрыш, после чего её соперница подала на сет — 7:5 за 59 минут. Вот так Екатерина неожиданно проиграла партию, несмотря на лучшую статистику по эйсам (пять против трёх) и двойным ошибкам (одна против пяти).

Донна Векич на турнире в Линце в 2024 году Фото: Getty Images for MatchMaker

Во втором сете первой на брейк-пойнты вышла Александрова, после того как Векич во втором гейме допустила три двойных ошибки. Но выйти вперёд россиянка не смогла — 1:1. А после 2:2 состоялся парад брейков: четыре гейма подряд взяли подающие, причём Екатерина дважды подряд делала обратный брейк — 4:4.

В 11-м гейме, при 5:5, Александрова оказалась на волосок от катастрофы, после того как наошибалась в розыгрышах и получила 0:40 на своей подаче. Но следующие пять розыгрышей провела безупречно и не дала сопернице реализовать тройной скрытый матчбол. Благодаря этому Екатерина смогла затащить Донну в третий сет: 12-й гейм хорватка взяла, но на тай-брейке россиянка действовала точнее — 7:6 (7:4) за 1 час 4 минуты.

Екатерина Александрова на турнире в Линце в 2024 году Фото: Alexander Scheuber/Getty Images for MatchMaker

В решающей партии перевес поначалу был на стороне Александровой, которая сделала брейк, а затем подала под ноль — 2:0. Но россиянка растеряла это преимущество, после того как в четвёртом гейме допустила две двойные, в том числе на брейк-пойнте, — 2:2. В пятом гейме Векич вдоволь наошибалась и подарила Александровой брейк, но та в ответ уже в следующем гейме сделала две двойные и не смогла уйти в отрыв — 3:3.

После этого брейк-пойнтов, не говоря уже о брейках, больше не было. И судьба путёвки в финал решилась на тай-брейке. Александрова была на грани провала, уступая 1:5 с двумя мини-брейками. Но затем каким-то чудом собралась, отыгралась, первый матчбол (при 6:5) упустила, а вот второй реализовала — 5:7, 7:6 (7:4), 7:6 (8:6) за 3 часа 10 минут. Настораживает, правда, количество невынужденных ошибок от Екатерины (43); виннерсов, впрочем, было больше (51).

А затем на корт вышли чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 Елена Остапенко (1) и Павлюченкова, финалистка того же турнира 2021 года. По личным встречам Остапенко вела со счётом 5-1. Единственную победу Павлюченкова одержала в Санкт-Петербурге-2019, во втором круге — 6:4, 6:4. Елена дважды обыграла её до этого и ещё три раза — после, в том числе 6:1, 6:3 на траве Истбурна-2021 (то была их последняя до настоящего момента встреча).

Как и в первом полуфинале, первый гейм получился затяжным: Остапенко спасла все четыре брейк-пойнта. При этом сама латвийка воспользовалась первым же шансом на приёме — 2:0. В пятом гейме у Павлюченковой были шансы взять в ответ подачу соперницы, но оба брейк-пойнта она упустила на своих ошибках. Больше Елена, которая, как обычно, играла в силовой теннис (18 виннерсов и всего семь невынужденных за сет), ничего не позволила сделать Анастасии, а в восьмом гейме под ноль забрала её подачу — 6:2 за 41 минуту.

Во второй партии вплоть до 3:2 в пользу Остапенко не было ни малейших намёков на брейк-пойнты. В шестом гейме латвийка нацелилась на брейк и со второй попытки добилась своего, дождавшись ошибок от Павлюченковой, — 4:2. А подавая на матч при 5:3, Елена, у которой за всю игру накопилось девять эйсов, взяла гейм под ноль — 6:2, 6:3 за 1 час 15 минут.

Таким образом, за титул в Линце Александрова сразится с Остапенко — русского финала не получилось. Для Екатерины это будет восьмой финал в карьере (текущая статистика в титульных встречах — 4-3), для Елены — 16-й (7-8).

Матч Александрова — Остапенко, как и финал с участием Шнайдер, состоится в воскресенье, 4 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».