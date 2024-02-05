Узбекистанский теннисист Денис Истомин завершил карьеру

Участник летних Олимпийских игр, победитель Азиатских игр в одиночном разряде 37-летний узбекистанский теннисист Денис Истомин завершил профессиональную карьеру.

Спортсмен принял участие в матче Кубка Дэвиса Узбекистан — Польша и объявил об уходе из спорта. Истомин провёл показательный прощальный матч с узбекистанским теннисистом Амиром Милушевым.

Напомним, Истомин является победителем пяти турниров ATP (два из них — в одиночном разряде). В 2013 году теннисист дошёл до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, а в 2018 году завоевал золото на Азиатских играх в Джакарте (Индонезия) в мужском одиночном разряде. На счету Истомина две серебряные медали Азиатских игр — 2010 в Гуанчжоу (Китай) и бронза соревнований 2014 года в Инчхоне (Южная Корея).