Хаддад-Майя обыграла Линетт в матче, длившемся более трёх часов
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Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя, занимающая 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).
Её соперницей по матчу второго круга турнира стала польская теннисистка Магда Линетт (55-я ракетка мира). Встреча, продолжавшаяся 3 часа 44 минуты, завершилась победой спортсменки из Бразилии со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:1.
Абу-Даби. 2-й круг
07 февраля 2024, среда. 14:00 МСК
13
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 1
|6
|
|7 7
|1
55
Магда Линетт
М. Линетт
Соперница бразильской теннисистки определится в матче между представительницей Великобритании Эммой Радукану (296-е место в рейтинге WTA) и шестой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса. Турнир в столице Объединённых Арабских Эмиратов завершится в воскресенье, 11 февраля. Призовой фонд турнира в Абу-Даби составляет $ 922 573.
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