Хаддад-Майя обыграла Линетт в матче, длившемся более трёх часов

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя, занимающая 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Её соперницей по матчу второго круга турнира стала польская теннисистка Магда Линетт (55-я ракетка мира). Встреча, продолжавшаяся 3 часа 44 минуты, завершилась победой спортсменки из Бразилии со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:1.

Соперница бразильской теннисистки определится в матче между представительницей Великобритании Эммой Радукану (296-е место в рейтинге WTA) и шестой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса. Турнир в столице Объединённых Арабских Эмиратов завершится в воскресенье, 11 февраля. Призовой фонд турнира в Абу-Даби составляет $ 922 573.