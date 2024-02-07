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Хаддад-Майя обыграла Линетт в матче, длившемся более трёх часов

Хаддад-Майя обыграла Линетт в матче, длившемся более трёх часов
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Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя, занимающая 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Её соперницей по матчу второго круга турнира стала польская теннисистка Магда Линетт (55-я ракетка мира). Встреча, продолжавшаяся 3 часа 44 минуты, завершилась победой спортсменки из Бразилии со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:1.

Абу-Даби. 2-й круг
07 февраля 2024, среда. 14:00 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
13
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 8 		6 1 6
6 6 		7 7 1
         
Магда Линетт
55
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

Соперница бразильской теннисистки определится в матче между представительницей Великобритании Эммой Радукану (296-е место в рейтинге WTA) и шестой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса. Турнир в столице Объединённых Арабских Эмиратов завершится в воскресенье, 11 февраля. Призовой фонд турнира в Абу-Даби составляет $ 922 573.

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