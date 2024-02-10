Карен Хачанов — Григор Димитров: текстовая трансляция матча полуфинала турнира в Марселе

Сегодня, 10 февраля, состоится матч полуфинала турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция), в котором за выход в финал соревнований поборется российский теннисист Карен Хачанов, 18-я ракетка мира. Его соперником будет 13-я ракетка мира из Болгарии Григор Димитров. Встреча поставлена последним, третьим запуском на центральном корте и начнётся не ранее 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Карена Хачанова и Григора Димитрова за выход в финал турнира в Марселе.

Это будет четвёртая личная встреча теннисистов. В трёх предыдущих победа оставалась за Григором Димитровым: он обыгрывал Карена Хачанова на турнире в Вене (2020), а также на «Мастерсах» в Париже (2021) и Шанхае (2023).