Карен Хачанов — Григор Димитров: текстовая трансляция матча полуфинала турнира в Марселе
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Сегодня, 10 февраля, состоится матч полуфинала турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция), в котором за выход в финал соревнований поборется российский теннисист Карен Хачанов, 18-я ракетка мира. Его соперником будет 13-я ракетка мира из Болгарии Григор Димитров. Встреча поставлена последним, третьим запуском на центральном корте и начнётся не ранее 20:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Карена Хачанова и Григора Димитрова за выход в финал турнира в Марселе.
Марсель. 1/2 финала
10 февраля 2024, суббота. 20:00 МСК
18
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
|1
|2
|3
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13
Григор Димитров
Г. Димитров
Это будет четвёртая личная встреча теннисистов. В трёх предыдущих победа оставалась за Григором Димитровым: он обыгрывал Карена Хачанова на турнире в Вене (2020), а также на «Мастерсах» в Париже (2021) и Шанхае (2023).
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