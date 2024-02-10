Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов — Григор Димитров: текстовая трансляция матча полуфинала турнира в Марселе

Карен Хачанов — Григор Димитров: текстовая трансляция матча полуфинала турнира в Марселе
Комментарии

Сегодня, 10 февраля, состоится матч полуфинала турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция), в котором за выход в финал соревнований поборется российский теннисист Карен Хачанов, 18-я ракетка мира. Его соперником будет 13-я ракетка мира из Болгарии Григор Димитров. Встреча поставлена последним, третьим запуском на центральном корте и начнётся не ранее 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Карена Хачанова и Григора Димитрова за выход в финал турнира в Марселе.

Марсель. 1/2 финала
10 февраля 2024, суббота. 20:00 МСК
Карен Хачанов
18
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Григор Димитров
13
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Это будет четвёртая личная встреча теннисистов. В трёх предыдущих победа оставалась за Григором Димитровым: он обыгрывал Карена Хачанова на турнире в Вене (2020), а также на «Мастерсах» в Париже (2021) и Шанхае (2023).

Сетка турнира ATP-250 в Марселе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android