Монфис был дисквалифицирован с турнира UTS из-за случайного нанесения травмы супервайзеру

Французский теннисист Гаэль Монфис был дисквалифицирован с выставочного турнира UTS в Осло (Норвегия). Причиной стало случайное нанесение спортсменом травмы супервайзеру турнира Стефану Апостолу в результате «шутливой перепалки».

«Вчера в раздевалке между Гаэлем Монфисом и супервайзером турнира Стефаном Апостолу произошла шутливая перепалка, в результате которой супервайзер получил небольшую травму.

Мы в UTS на 100% уверены, что у Гаэля не было злого умысла, но, поскольку официальное лицо получило травму, пусть и небольшую, мы посчитали, что у нас нет другого выбора, кроме как дисквалифицировать Гаэля.

Гаэль согласился с дисквалификацией, и они с супервайзером расстались по-дружески. Увидимся в следующий раз, Гаэль», — сообщила пресс-служба на официальном сайте.

Гаэля Монфиса на турнире в Осло заменит другой представитель Франции, Люка Пуй.