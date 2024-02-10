Касаткина сразится за титул Абу-Даби! И сыграет с Рыбакиной — та сорвала российский финал

В субботу, 10 февраля, на турнире WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) прошли полуфинальные поединки. В обеих встречах принимали участие российские теннисистки. Первыми на корт вышли Дарья Касаткина, посеянная под седьмым номером, и бразильянка Беатрис Хаддад-Майя (6).

Касаткина в четвертьфинале более чем уверенно разобралась с румынкой Сораной Кырстей, выиграв 11 геймов подряд и навесив ей «баранку», — 6:2, 6:0. Хаддад-Майя приложила чуть больше усилий, но ей также хватило двух партий, чтобы остановить трёхкратную финалистку турниров «Большого шлема» Онс Жабер (Тунис, 2) — 6:3, 6:4.

Перед отчётным полуфиналом счёт личных встреч был 2-0 в пользу Хаддад-Майи. Она дважды выиграла в прошлом году на харде: во втором круге Дохи и в полуфинале Чжухая, оба раза — в двух партиях. Сегодня Касаткиной удалось размочить счёт.

На старте матча теннисистки обменялись брейками — 1:1. Тут в игре Касаткиной произошёл небольшой провал, вследствие чего Хаддад-Майя едва не вырвалась вперёд. Бразильянка под ноль взяла свою подачу, а в четвёртом гейме заработала тройной брейк-пойнт. Но после этого у россиянки наконец-то заработала подача, и она спасла гейм с 0:40 — 2:2.

Такое развитие событий не лучшим образом сказалось на дальнейших действиях Беатрис, а Дарья, наоборот, прибавила. В пятом гейме она сделала второй брейк, а в седьмом — ещё один, причём под ноль. И при 5:2 подавала на партию. Сделать этого она не сумела, зато уже в следующем гейме, регулярно атакуя даже на приёме, оформила третий брейк кряду — 6:3 за 41 минуту.

Дарья Касаткина на турнире в Абу-Даби в 2024 году Фото: Christopher Pike/Getty Images

Второй сет Касаткина также начала здорово: уверенный гейм на подаче, а затем брейк под ноль — 2:0. Но Хаддад-Майя, у которой уже не было права на ошибку, не позволила россиянке удержать партию. Бразильянка забрала следующие четыре гейма, сделав два брейка; при этом во втором гейме она сама ушла с брейк-пойнта. У Дарьи была возможность восстановить равновесие, но в восьмом гейме она упустила два брейк-пойнта, и вместо 4:4 получилось 3:5. А при 5:4 Беатрис подала на сет — 6:4 за 55 минут.

Решающую партию Касаткина начала с того, что отдала свою подачу. В третьем гейме Хаддад-Майя была близка к ещё одному брейку, но россиянка вовремя включилась и избежала совсем уж неприятного положения. А в четвёртом гейме Дарье удался брейк под ноль — 2:2! Далее Касаткина удивительным образом отдала свой гейм с 40:0, допустив несколько ошибок подряд, но тут же провела обратный брейк — 3:3. В восьмом гейме у россиянки был потрясающий шанс обеспечить себе решающий отрыв, но она упустила двойной брейк-пойнт, а потом ещё один — 4:4.

В длиннющем девятом гейме Дарья проявила не только мастерство, но и характер: она отыграла два скрытых матчбола и с нескольких геймболов забрала свою подачу. Схожий трюк Касаткина провернула и в 11-м гейме, отыграв ещё два брейк-пойнта (то есть опять-таки скрытые матчболы!). А вот на приёме у российской теннисистки не было шансов зацепиться за подачу соперницы, так что всё решил тай-брейк. И тут Дарья действовала здорово: после счёта 2:2 она взяла пять розыгрышей подряд и одержала тяжелейшую победу: 6:3, 4:6, 7:6 (7:2) за 3 часа 2 минуты.

«Беатрис — замечательный боец, одна из лучших в туре. Её уровень отдачи на корте просто невероятен. Она ничего не отдавала мне просто так. Победу пришлось заслужить своей работой», — сказала Касаткина в интервью на корте после матча.

А во втором полуфинале играли Людмила Самсонова (8) и уроженка Москвы Елена Рыбакина (1), представляющая Казахстан. Как ни крути, но Самсонова и Рыбакина — теннисистки немного разного статуса. Елена и ТБШ уже успела выиграть (Уимблдон-2022), и третьей ракеткой мира побывала (а сейчас идёт пятой). У Людмилы пока и близко нет подобных достижений.

Тем удивительнее, что перед сегодняшним матчем счёт личных встреч был 4-0 в пользу Самсоновой! При этом играли они друг с другом исключительно на харде. В Монреале-2021 Людмила победила 6:4, 5:7, 6:4, в Токио-2022 выиграла 6:2, 6:4, в Монреале-2023 взяла верх со счётом 1:6, 6:1, 6:2 — тоже в полуфинале, — а затем победила 7:6 (9:7), 6:3 в полуфинале Пекина-2023.

Рыбакина сразу же подтвердила свой статус фаворита — причём настолько, что повесила Самсоновой «баранку». Первые четыре гейма она вообще взяла без каких-либо проблем. Пятый гейм представительница Казахстана начала с 0:30, но затем её подача вновь заработала. А в шестом гейме Елена использовала третий сетбол на приёме — 6:0 всего за 25 минут.

Во второй партии Самсонова наконец-то сумела включиться в игру. И первые восемь розыгрышей остались за ней — 2:0. Рыбакина, взяв свою подачу в третьем гейме, могла сравнять счёт, но не использовала оба брейк-пойнта. После этого Людмила ещё раз взяла чужую подачу, но тут же получила брейк в ответ — 4:2. В восьмом гейме у Елены был брейк-пойнт, но Самсонова благодаря подаче отыграла его. Это позволило ей подать на сет при 5:4. Россиянка реализовала первый же сетбол — 6:4 за 50 минут.

В решающем сете первой до брейк-пойнтов добралась Рыбакина. Было это во втором гейме, в котором Самсонова допустила две двойные ошибки. Но россиянке удалось отыграться — 1:1. Однако в дальнейшем лучше действовала Елена. Людмила к тому же в четвёртом гейме, в котором ей удалось взять лишь очко, допустила двойную на брейк-пойнте, и вскоре Рыбакина повела 4:1 с брейком. После этого соперницы взяли по гейму на подаче (5:2), а в восьмом гейме представительница Казахстана реализовала первый же матчбол на приёме — 6:0, 4:6, 6:2 за 1 час 51 минуту. Рыбакина оказалась лучше Самсоновой как по эйсам (девять против шести), так и по двойным ошибкам (одна против семи).

Таким образом, в финале «пятисотника» в Абу-Даби сыграют Касаткина и Рыбакина. Для Дарьи это будет второй финал в сезоне (после проигранной Аделаиды) и 15-й в карьере (статистика предыдущих титульных матчей — 6-8). Елена, уже выигравшая Брисбен в 2024-м, также проведёт второй поединок за титул в сезоне. Её статистика в финалах — 6-9. А по личным встречам у них равенство: 2-2.