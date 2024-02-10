Карен Хачанов не смог пробиться в финал турнира ATP-250 в Марселе

Российский теннисист Карен Хачанов, 18-я ракетка мира, не смог пробиться в финал турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). В своём полуфинальном матче спортсмен в трёх сетах на тай-брейке проиграл 13-й ракетке мира из Болгарии Григору Димитрову. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:7 (5:7).

Матч спортсменов продолжался почти три часа. По ходу встречи Карен Хачанов выполнил 10 эйсов, реализовал два брейк-пойнта из шести и допустил три двойные ошибки. На счету Григора Димитрова 19 подач навылет, три реализованных брейк-пойнта из восьми и семь двойных ошибок.

В финале соревнований Григор Димитров встретится с 21-й ракеткой мира из Франции Уго Умбером. Это будет четвёртая личная встреча спортсменов. В предыдущих трёх победа оставалась за представителем Болгарии (Париж-2019, Цинциннати-2020 и Вашингтон-2023).