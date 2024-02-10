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Карен Хачанов не смог пробиться в финал турнира ATP-250 в Марселе

Карен Хачанов не смог пробиться в финал турнира ATP-250 в Марселе
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Российский теннисист Карен Хачанов, 18-я ракетка мира, не смог пробиться в финал турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). В своём полуфинальном матче спортсмен в трёх сетах на тай-брейке проиграл 13-й ракетке мира из Болгарии Григору Димитрову. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:7 (5:7).

Марсель. 1/2 финала
10 февраля 2024, суббота. 20:20 МСК
Карен Хачанов
18
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 6 5
6 3 		6 7 7
         
Григор Димитров
13
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Матч спортсменов продолжался почти три часа. По ходу встречи Карен Хачанов выполнил 10 эйсов, реализовал два брейк-пойнта из шести и допустил три двойные ошибки. На счету Григора Димитрова 19 подач навылет, три реализованных брейк-пойнта из восьми и семь двойных ошибок.

В финале соревнований Григор Димитров встретится с 21-й ракеткой мира из Франции Уго Умбером. Это будет четвёртая личная встреча спортсменов. В предыдущих трёх победа оставалась за представителем Болгарии (Париж-2019, Цинциннати-2020 и Вашингтон-2023).

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