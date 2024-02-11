Чесноков: для Самсоновой полуфинал в Абу-Даби — хороший результат

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков подвёл итоги выступления российской теннисистки Людмилы Самсоновой на турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

«Самсонова проиграла три матча на Australian Open. Для неё полуфинал в Абу-Даби — хороший результат. Во время матча ей хорошо удавались укороченные, хотя и были ошибки. Уже хорошо, что она обыграла Крейчикову. У Рыбакиной очень хороший уровень», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в полуфинале турнира в Объединённых Арабских Эмиратах Самсонова уступила пятой ракетке мира Елене Рыбакиной (Казахстан). В финале соревнований спортсменка из Казахстана встретится с ещё одной россиянкой, 14-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной.