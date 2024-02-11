Янчук прокомментировал поражение Самсоновой в полуфинале турнира в Абу-Даби

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался об игре россиянки Людмилы Самсоновой, уступившей в полуфинале турнира в Абу-Даби (ОАЭ) пятой ракетке мира Елене Рыбакиной (Казахстан).

«Самсонова наверняка понимает, что Рыбакина — игрок более высокого порядка. У Елены мастерство выше, чем у Людмилы. Выиграть у Рыбакиной непросто. Но была борьба, Самсонова подкралась близко к Рыбакиной. Это даёт основание говорить, что у Елены есть прогресс. Она подбирается к лидерам женского тенниса.

Хотелось бы, чтобы Самсонова выиграла какой-нибудь хороший турнир. Для «Большого шлема», может, ещё не готова, но другой выигранный турнир позволит ей стать уверенной в своих силах», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.