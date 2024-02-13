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Наоми Осака заявила, что её прием подачи стал напоминать приём Джоковича

Наоми Осака заявила, что её прием подачи стал напоминать приём Джоковича
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака заявила, что скопировала технику приёма подачи у серба Новака Джоковича, потому что он является лучшим в мире в этом аспекте.

«Я действительно изменила свой приём — не хочу говорить «стиль», скорее технику. Не знаю, как это описать. Например, раньше я делал один шаг, затем ещё, а потом только прыгала по направлению к мячу, а теперь я просто делаю прыжок двумя ногами. Джокович делает так, почему бы не скопировать лучшего принимающего в мире (улыбается)?», — приводит слова Осаки The Tennis Letter.

Напомним, вчера, 12 февраля, Осака обыграла француженку Каролин Гарсию, занимающую 21-е место в рейтинге, со счётом 7:5, 6:4 в первом круге турнира WTA-1000 в Дохе (Катар).

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