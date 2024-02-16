«Я люблю играть в выходные». Димитров — после выхода в полуфинал турнира в Роттердаме

Болгарский теннисист Григор Димитров, 13-я ракетка мира, рассказал, какой, по его мнению, образ мышления сможет помочь ему успешно выступить в полуфинале турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Сегодня, 16 февраля, спортсмен пробился в эту стадию соревнований, в своём матче четвертьфинала обыграв 57-ю ракетку мира из Казахстана Александра Шевченко.

«Нужно оставаться в моменте. Быть присутствующим. Я люблю играть в выходные. Очень благодарен, что мог играть так две недели подряд. Выходные — моё любимое время недели.

Речь идёт о том, чтобы схватить возможность. Вам ничего не дадут просто так. Вам нужно присутствовать, использовать каждую возможность и стараться играть в свою игру», — рассказал теннисист в интервью на корте.