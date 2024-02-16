Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я люблю играть в выходные». Димитров — после выхода в полуфинал турнира в Роттердаме

«Я люблю играть в выходные». Димитров — после выхода в полуфинал турнира в Роттердаме
Аудио-версия:
Комментарии

Болгарский теннисист Григор Димитров, 13-я ракетка мира, рассказал, какой, по его мнению, образ мышления сможет помочь ему успешно выступить в полуфинале турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Сегодня, 16 февраля, спортсмен пробился в эту стадию соревнований, в своём матче четвертьфинала обыграв 57-ю ракетку мира из Казахстана Александра Шевченко.

«Нужно оставаться в моменте. Быть присутствующим. Я люблю играть в выходные. Очень благодарен, что мог играть так две недели подряд. Выходные — моё любимое время недели.

Речь идёт о том, чтобы схватить возможность. Вам ничего не дадут просто так. Вам нужно присутствовать, использовать каждую возможность и стараться играть в свою игру», — рассказал теннисист в интервью на корте.

Материалы по теме
«Справа бью сильнее Рафы». Надежда российского тенниса Дёмин покоряет про-тур
Эксклюзив
«Справа бью сильнее Рафы». Надежда российского тенниса Дёмин покоряет про-тур
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android