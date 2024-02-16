«Справа бью сильнее Рафы». Надежда российского тенниса Дёмин покоряет про-тур

Ярослав был первым в мире по юниорам, а теперь целится уже во взрослые ТБШ.

После успешной юниорской карьеры – первой строчки ITF, титула «Ролан Гаррос» в паре и финала Уимблдона – 18-летний Ярослав Дёмин врывается в про-тур. Он уже взял первый взрослый турнир в Испании и на подступах к десятке в чемпионской гонке U21. В планах — отобраться на финал в Джидду в конце года.

— Ярослав, где вы сейчас?

— В Португалии на ITF-25, тут два «фьючерса». Как только отыграю, поеду на «челленджер» в Тенерифе — это уже АТР.

— У вас была серия из турниров ITF в Манакоре — и первый взрослый титул. Как прошло это время?

— Такая хорошая подготовка: в декабре прилетел в Испанию, и мы начали серьёзную предсезонку, потому что мой юниорский год закончился, мне уже нужно играть по профессионалам.

Плюс турниры проходили в Академии Надаля, где я тренируюсь на постоянной основе. Там же были все тренеры, которые со мной и работают: сейчас пробуем с новым коучем по теннису Адрианом Васо, главный всё тот же – Густаво Маркаччо, который работает в команде с Рафой, тот же фитнес-тренер Хосеп Риера и физио Бруно Лопес.

Ярослав Дёмин с Тони Надалем Фото: Из личного архива Ярослава Дёмина

Считаю, на турнирах показал хороший результат, взял первый профессиональный титул – играл здорово. На первом не получилось, сделал работу над ошибками: понял, что нужно играть более агрессивно. Так что было время подготовиться ко второму: например, поработать над подачей. Так матч за матчем – и дошёл до финала, обыгрывая всех в двух сетах. Мог и в финале в двух забрать: там был матчбол во второй партии, но соперник хорошо отподавал и затянул игру. После второй партии пошёл в уборную, собрался, немного потянул время. И на третий сет вышел более сосредоточенным. А на третьем турнире в четвертьфинале уже не хватило сил.

— В прошлом сезоне вы как раз говорили про работу над физикой. На чём сейчас акцент?

— Работаем над передвижением по корту: [бегаем] за укороченными, оттачиваем быстрые элементы. Плюс подача. Потому что у меня стиль игры агрессивный и подача очень нужна. Пришёл к этому на втором турнире: выходил на свою и понимал, что если два-три мяча просто подам, то [будет] уже намного легче. К тому же сейчас поменял ракетку: с Babolat перешёл на Wilson. И стиль игры немного изменился.

До этого очень боялся играть справа, атаковал несильно, а сейчас больше уверенности с форхенда, чем с бэкхенда – всегда пытаюсь ударить справа. То есть тогда не было ускорения с форхенда, а сейчас наоборот. Прибавил и физически: даже когда на турнире, всё время занимаюсь фитнесом. Тело, руки подкачал, и стало удобнее. Игроки с академии заметили, что мой [удар] справа стал намного лучше – сильно бью по мячу.

Даже на тренировках с Рафой Тони Надаль говорит, что я справа бью сильнее его племянника.

— Комплимент.

— Да, но он, правда, больше мячей в корт попадает (улыбается).

Всё равно я достаточно стабильно играю. С Рафой, например, постоянно борьба на тай-брейках или в каких-то отдельных розыгрышах.

— Ударов под 30?

— Пока что нет.

— Гоняете из угла в угол?

— Бывает. И он меня постоянно гоняет. Когда вдвоём играем, очень хороший теннис показываем.

— Это привилегия для всех участников?

— Главный тренер выбирает и сообщает. Например, в академии есть 224-й в ATP Коулман Вон и 187-й Абедалла Шелбайх, но сейчас они в разъездах по турнирам, а я в академии. Так что до отъезда в Португалию меня всё время с ним ставили.

— Как он себя чувствует?

— Улыбается, но на корте всегда сосредоточен. Бегает за мячами очень хорошо, бьёт ещё сильнее — даже я офигел. Сейчас он в хорошей форме, но Рафа всегда занимался фитнесом, на корте много работал, так что тело накачанное, спортивное. Он готов, мне кажется, главное — без травм.

— Вы сколько проводите на корте?

— На предсезонке — те две недели, что был в академии — тренировался очень много: один день мог только четыре часа заниматься на корте. И после ещё два — ОФП плюс 1,5 часа тенниса. В общем, около семи с половиной часов.

Обычно трачу 2,5 часа на корте, 1,5 — ОФП, затем отдых, обед и всё по новой: час — ОФП и 1,5 часа — на корте. Уже к этому привык. Загружают, пока молодой — готов столько выдерживать на корте.

— С титулом Рафа поздравил?

— Да, да, потом, уже во время тренировок. Сказал: «Молодец».

— Что-то советует?

— Да, когда после своей подачи начинается розыгрыш, то я часто пытаюсь перевести – открыть корт. Но лучше сыграть следующий мяч в центр, чтобы сохранить очко. Потому что раньше при этом много ошибался: старался открыть корт и дальше развивать розыгрыш. Так быстро обмен нельзя заканчивать, потому что профессионалы из топ-100 как раз не торопятся: когда есть момент, они открывают, но никогда не пытаются это делать с каждого мяча.

Рафаэль Надаль в 2024 году Фото: Chris Hyde/Getty Images

— «Челленджеры» в академии Рафы проводят?

— Кажется, планируется в августе, так что будет шанс пройти по уайлд-кард. Но у меня ещё восемь таких «карт» на турниры этой категории, потому что юниорский год опять закончил в топ-10.

Так что после Португалии полечу на ITF-75 в Испанию.

— Как будете их выбирать?

— На харде сейчас будет проще. Кажется, с физикой проблем нет — хорошо передвигаюсь. А на грунте ещё не играл. Удары стали тяжёлыми, я люблю быструю игру. Плюс прибавил в подаче, могу начинать розыгрыш с силовой, дальше бить со своего удара справа. Думаю, на харде буду больше выбирать. Но пока конкретики нет.

— «Челленджеры» в приоритете в этом году?

— Пока больше турниров серии ITF-15. Но после Португалии будем решать. Сейчас в рейтинге поднялся на 300-400 позиций – уже в топ-800. Тяжело делать план на год, потому что непонятно, какие турниры: может быть, сейчас хорошо отыграю Португалию и Испанию и больше не буду играть «пятнашки». Только турниры ITF-25 или «челленджеры».

— У вас неплохой там опыт. С тем же Офнером рубились три сета. Чувствуете эту разницу?

— Да, играл с Себастьяном в Праге, было тяжело. Понял, что у игроков из топ-100 мяч летит так же, но они ментально и физически сильнее. Если бы меня сегодняшнего поставить на тот матч, тогда бы я и Офнера забрал, и быстрее прошёл свой второй «челленджер» против итальянца.

— В каких моментах просели?

— Может быть, на подаче. Передвигаются по корту они пока лучше меня. Просто когда я играл с Офнером, выиграл второй сет, подумал: «Ничего себе я, взял партию у чувака, который стоит в топ-150». Расслабился. А он, наоборот, не мог себе позволить мне проиграть. Надо было собраться, а я подрасслабился. Так и сдулся.

Ярослав Дёмин на US Open — 2023 Фото: Lev Radin/Getty Images

— Уайлд-кард выбивают и агентства. Вы подписали с кем контракт? С тем же IMG.

— У меня всё тот же агент Уго Калумбини из Италии. Мы хорошо работаем. Пока уайлд-кард нет, возможно, потому что я из России. Из действующих, например, контракты с adidas и Wilson.

— Многие из-за этого сейчас меняют гражданство. Поступало ли вам предложение от других федераций?

— Пока не думал даже о переходе – играю за Россию. Ко мне и моему агенту ни с какими подобными предложениями не приходили.

— Эти победы в Испании дали вам возможность побывать в топ-10 чемпионской гонки U21. Сейчас вы 11-й. Планируете отобраться на финал в Джидде?

— Да, это моя цель в этом году – отобраться в восьмерку сильнейших и попасть в следующем году в квалификацию Australian Open, то есть на конец 2024-го стоять в топ-200 ATP. А это где-то плюс 500-600 позиций. За рейтингом особо не слежу, но тренер сказал, что нужно примерно 250-270 очков. И буду там. Надеюсь, попаду в квалификацию.