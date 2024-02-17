Чесноков: Рыбакина неудобный соперник для Свёнтек

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков оценил шансы четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной на победу.

«Сейчас Свёнтек находится в хорошей форме, матч будет интересным. Думаю, что Рыбакина неудобный для неё соперник, у Лены есть хорошие шансы на победу», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Напомним, вчера Рыбакина обыграла российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову в полуфинальном матче в Дохе (Катар). Теперь казахстанская теннисистка и третий номер посева турнира встретится с соперницей из Польши Игой Свёнтек. Она является действующей первой ракеткой мира, определена в турнире под первым номером посева. Ей удалось выйти в финал раньше из-за отказа Каролины Плишковой от участия в «тысячнике».