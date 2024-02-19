Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Павлюченкова обыграла Боузкову в первом круге турнира в Дубае

Павлюченкова обыграла Боузкову в первом круге турнира в Дубае
Комментарии

В матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) 24-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над представительницей Чехии Мари Боузковой (37-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Павлюченкова в этой встрече дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Боузковой два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В следующем раунде соревнований в Дубае Павлюченкова встретится с победительницей противостояния Виктория Томова (Болгария) — Людмила Самсонова (Россия). Турнир в ОАЭ завершится 24 февраля.

Дубай (ж). 1-й круг
19 февраля 2024, понедельник. 12:20 МСК
Анастасия Павлюченкова
24
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Мари Боузкова
37
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Расписание турнира WTA-1000 в Дубае
Турнирная сетка соревнований
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android