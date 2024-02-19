Павлюченкова обыграла Боузкову в первом круге турнира в Дубае
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В матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) 24-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над представительницей Чехии Мари Боузковой (37-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Павлюченкова в этой встрече дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Боузковой два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
В следующем раунде соревнований в Дубае Павлюченкова встретится с победительницей противостояния Виктория Томова (Болгария) — Людмила Самсонова (Россия). Турнир в ОАЭ завершится 24 февраля.
Дубай (ж). 1-й круг
19 февраля 2024, понедельник. 12:20 МСК
24
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 0
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|3
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37
Мари Боузкова
М. Боузкова
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