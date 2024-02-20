Самсонова вышла в 1/8 финала турнира в Дубае на отказе Павлюченковой

15-я ракетка российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) после снятия с турнира соотечественницы Анастасии Павлюченковой (24-я в рейтинге WTA).

Спортсменки должны были встретиться сегодня, 20 февраля, в матче второго круга соревнований в Дубае, однако Павлюченкова снялась с турнира.

В следующем раунде турнира в Дубае Самсонова сыграет с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия) — Питон Стирнс (США). В первом круге хардового турнира Самсонова обыграла представительницу Болгарии Викторию Томову со счётом 7:6 (7:2), 6:3.

Соревнования в ОАЭ продлятся до 24 февраля. Действующей чемпионкой турнира является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.