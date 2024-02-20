Потапова вышла в 1/8 финала турнира в Дубае, обыграв Бронцетти

В матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) 35-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу над представительницей Италии Лючией Бронцетти (60-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:3 в пользу российской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. Потапова в этой встрече совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Бронцетти одна двойная ошибка и ни одно реализованного брейк-пойнта из семи.

В следующем раунде соревнований в Дубае Анастасия Потапова встретится с победительницей противостояния Нао Хибино (Япония) — Чжэн Циньвэнь (Китай). Турнир в ОАЭ завершится 24 февраля.