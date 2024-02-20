Котов: посмотрим, чему Умбер научился за 3 года, которые прошли с нашего последнего матча

Российский теннисист Павел Котов, занимающий 64-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), поделился ожиданиями от матча с французским теннисистом Уго Умбером (18-я ракетка мира) в рамках турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар).

«Вчера был сложный матч для меня, потому что после Австралии я не сыграл ни одного турнира, только тренировался. После длительного перерыва тяжело сразу играть против сильного соперника.

Первый сет для меня сложился довольно легко — соперник много ошибался и давал мне играть. Второй сет складывался гораздо сложнее. В самом начале Сонего сделал брейк, плюс была очень ветреная погода. Но, к счастью, я смог перебороть соперника, перебороть в какой-то мере себя, дожать и выиграть матч.

Во втором круге буду играть с Уго Умбером. Он мой ровесник. Мы играли на одних турнирах по юниорам. Мой первый матч в основной сетке ATP я проиграл Умберу в трёх сетах, в Санкт-Петербурге. Он только-только выиграл турнир 250 во Франции. Посмотрим, чему Уго научился за три года, которые прошли с нашего последнего матча. Постараюсь показать свой лучший теннис и буду бороться от начала до самого конца.

Турнир в Дохе – один из лучших в ATP-250. Тут очень хорошая организация, заботятся о каждом игроке. Официальный отель – один из самых дорогих в Катаре. От турнира только положительные эмоции», — приводит слова Котова телеграм-канал «БОЛЬШЕ!»