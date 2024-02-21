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Мария Саккари не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Дубае, уступив Паолини

Мария Саккари не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Дубае, уступив Паолини
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Греческая теннисистка Мария Саккари, занимающая 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), завершила выступление в одиночном разряде турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

В матче третьего круга Саккари уступила итальянской теннисистке Ясмине Паолини (26-е место в рейтинге WTA) со счётом 4:6, 2:6. Игра продолжалась 1 час 22 минуты. Мария Саккари сделала один эйс и допустила три двойные ошибки. Её соперница ни разу не подала навылет и не допускала двойных ошибок.

Дубай (ж). 3-й круг
21 февраля 2024, среда. 11:10 МСК
Мария Саккари
11
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Ясмине Паолини
26
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини

В четвертьфинальном матче турнира в Объединённых Арабских Эмиратах Ясмине Паолини сыграет с победительницей встречи польской теннисистки Магдалены Френх (53-е место в рейтинге WTA) и четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана.

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