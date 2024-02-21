Мария Саккари не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Дубае, уступив Паолини

Греческая теннисистка Мария Саккари, занимающая 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), завершила выступление в одиночном разряде турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

В матче третьего круга Саккари уступила итальянской теннисистке Ясмине Паолини (26-е место в рейтинге WTA) со счётом 4:6, 2:6. Игра продолжалась 1 час 22 минуты. Мария Саккари сделала один эйс и допустила три двойные ошибки. Её соперница ни разу не подала навылет и не допускала двойных ошибок.

В четвертьфинальном матче турнира в Объединённых Арабских Эмиратах Ясмине Паолини сыграет с победительницей встречи польской теннисистки Магдалены Френх (53-е место в рейтинге WTA) и четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана.