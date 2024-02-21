Мария Саккари не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Дубае, уступив Паолини
Поделиться
Греческая теннисистка Мария Саккари, занимающая 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), завершила выступление в одиночном разряде турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
В матче третьего круга Саккари уступила итальянской теннисистке Ясмине Паолини (26-е место в рейтинге WTA) со счётом 4:6, 2:6. Игра продолжалась 1 час 22 минуты. Мария Саккари сделала один эйс и допустила три двойные ошибки. Её соперница ни разу не подала навылет и не допускала двойных ошибок.
Дубай (ж). 3-й круг
21 февраля 2024, среда. 11:10 МСК
11
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
26
Ясмине Паолини
Я. Паолини
В четвертьфинальном матче турнира в Объединённых Арабских Эмиратах Ясмине Паолини сыграет с победительницей встречи польской теннисистки Магдалены Френх (53-е место в рейтинге WTA) и четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана.
Комментарии
- 21 февраля 2024
-
12:31
-
12:25
-
11:57
-
11:32
-
11:07
-
11:03
-
10:14
-
09:59
-
09:54
-
09:43
-
09:35
-
09:14
-
07:08
-
04:27
-
00:33
-
00:19
-
00:02
- 20 февраля 2024
-
22:13
-
21:49
-
21:29
-
21:16
-
20:30
-
20:22
-
19:56
-
19:10
-
18:47
-
18:12
-
17:41
-
15:54
-
15:34
-
15:13
-
14:24
-
14:06
-
14:02
-
13:55
Партнерский контент