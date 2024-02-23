Карен Хачанов вышел в финал турнира ATP-250 в Дохе, обыграв Алексея Попырина

Российский теннисист Карен Хачанов, 17-я ракетка мира, вышел в финал турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). В своём матче полуфинала спортсмен в двух сетах обыграл 46-ю ракетку мира из Австралии Алексея Попырина. Встреча завершилась со счётом 7:6 (14:12), 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 48 минут. За это время Карен Хачанов реализовал три брейк-пойнта из пяти и допустил одну двойную ошибку. На счету Алексея Попырина — один реализованный брейк-пойнт из пяти и две двойные ошибки. Также каждый из спортсменов выполнил по семь эйсов.

В финале Карен Хачанов сыграет либо с 68-й ракеткой мира из Франции Гаэлем Монфисом, либо со 116-й ракеткой мира из Чехии Якубом Меншиком. Соперник россиянина определится сегодня, 23 февраля, вечером.