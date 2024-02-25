Свёнтек подвела итоги турниров февраля, отметив достижения Калинской и Паолини

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек подвела итоги турниров февраля 2024 года. На соревнованиях категории WTA-1000 в Дохе (Катар) спортсменка третий год подряд завоевала титул, а на турнире такой же категории в Дубае (ОАЭ) дошла до полуфинала. В своём посте Свёнтек отдельно отметила достижения финалистки Дубая, россиянки Анны Калинской, 40-й ракетки мира, которой и проиграла в полуфинале, а также победившей на турнире итальянки Ясмине Паолини, 26-й ракетки мира.

«Итак… Моё главное осознание: я с удовольствием преодолевала трудности и решала проблемы, но теперь рада, что у меня есть время на восстановление.

Два напряжённых турнира, стойкость, сосредоточенность, достойные матчи и отличная борьба. В целом я горжусь тем, как мы с командой провели эти несколько недель после Мельбурна. Мы показывали свой лучший результат, я хорошо выступила, сохранив высокие стандарты, и с нетерпением жду поездки в солнечную Калифорнию.

И хочу ещё раз сказать: какую неделю провели Ясмине и Анна! Радует, что всё больше игроков далеко проходят на турнирах и показывают отличные результаты», — написала спортсменка в социальной сети.