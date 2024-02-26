Чемпионская гонка WTA: Паолини поднялась на шестое место, Калинская — восьмая

Победительница и финалистка турнира категории WTA-1000 в Дубае Ясмине Паолини и Анна Калинская вошли в топ-10 Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации. Итальянская теннисистка переместилась вверх сразу на 25 строчек и заняла шестое место, а россиянка поднялась на восемь пунктов и находится на восьмой позиции.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опустилась на одну строчку и теперь замыкает топ-10 Чемпионской гонки WTA. Мощный рывок совершила 15-я ракетка мира Людмила Самсонова, переместившаяся с 45-го на 32-е место. Лидирующая пятёрка, возглавляет которую белоруска Арина Соболенко, осталась без изменений.

1. Арина Соболенко (Беларусь) – 2335 очков.

2. Елена Рыбакина (Казахстан) – 2043.

3. Ига Свёнтек (Польша) – 2020.

4. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 1710.

5. Елена Остапенко (Латвия) – 1478.

6. (+25). Ясмине Паолини (Италия) – 1287.

7. (-1). Кори Гауфф (США) – 1255.

8 ( +8). Анна Калинская (Россия) – 1237.

9 (-2). Даяна Ястремская (Украина) – 915.

10 (-1). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 854.

11 (-3). Дарья Касаткина (Россия) – 848…

16 (-4). Екатерина Александрова (Россия) – 661…

24 (+6). Анастасия Потапова (Россия) – 411…

30 (-7). Мирра Андреева (Россия) – 358…

32. (+13). Людмила Самсонова (Россия) – 337…

35 (-6). Диана Шнайдер (Россия) – 292…

37 (-5). Мария Тимофеева (Россия) – 284…

55 (+18). Вероника Кудерметова (Россия) – 206…

61 (-11). Элина Аванесян (Россия) – 191.

62 (-10). Эрика Андреева (Россия) – 190…

67 (-11). Анастасия Захарова (Россия) – 182…

76 (-11). Анна Блинкова (Россия) – 163…

85 (-3). Алина Корнеева (Россия) — 128...

91 (+2).Камилла Рахимова (Россия) – 112.