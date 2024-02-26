Чемпионская гонка WTA: Паолини поднялась на шестое место, Калинская — восьмая

Победительница и финалистка турнира категории WTA-1000 в Дубае Ясмине Паолини и Анна Калинская вошли в топ-10 Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации. Итальянская теннисистка переместилась вверх сразу на 25 строчек и заняла шестое место, а россиянка поднялась на восемь пунктов и находится на восьмой позиции.
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опустилась на одну строчку и теперь замыкает топ-10 Чемпионской гонки WTA. Мощный рывок совершила 15-я ракетка мира Людмила Самсонова, переместившаяся с 45-го на 32-е место. Лидирующая пятёрка, возглавляет которую белоруска Арина Соболенко, осталась без изменений.
1. Арина Соболенко (Беларусь) – 2335 очков.
2. Елена Рыбакина (Казахстан) – 2043.
3. Ига Свёнтек (Польша) – 2020.
4. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 1710.
5. Елена Остапенко (Латвия) – 1478.
6. (+25). Ясмине Паолини (Италия) – 1287.
7. (-1). Кори Гауфф (США) – 1255.
8 ( +8). Анна Калинская (Россия) – 1237.
9 (-2). Даяна Ястремская (Украина) – 915.
10 (-1). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 854.
11 (-3). Дарья Касаткина (Россия) – 848…
16 (-4). Екатерина Александрова (Россия) – 661…
24 (+6). Анастасия Потапова (Россия) – 411…
30 (-7). Мирра Андреева (Россия) – 358…
32. (+13). Людмила Самсонова (Россия) – 337…
35 (-6). Диана Шнайдер (Россия) – 292…
37 (-5). Мария Тимофеева (Россия) – 284…
55 (+18). Вероника Кудерметова (Россия) – 206…
61 (-11). Элина Аванесян (Россия) – 191.
62 (-10). Эрика Андреева (Россия) – 190…
67 (-11). Анастасия Захарова (Россия) – 182…
76 (-11). Анна Блинкова (Россия) – 163…
85 (-3). Алина Корнеева (Россия) — 128...
91 (+2).Камилла Рахимова (Россия) – 112.