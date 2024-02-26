Брат Анны Калинской, выступающий в РПЛ, оценил игру сестры

Полузащитник футбольного клуба «Пари НН» Николай Калинский поделился мнением об игре своей сестры Анны Калинской на старте сезона-2024.

«Аня — профессионал, хорошо подготовилась к сезону. До этого, возможно, травмы мешали показывать такие результаты. Дай бог, чтобы в этом году у Ани всё было хорошо со здоровьем и она продолжила играть в прекрасный теннис, который показывает сейчас», — цитирует Николая Калинского Sport24.

Напомним, по итогам обновлённого рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Анна Калинская поднялась на 16 строчек и теперь находится на 24-м месте рейтинга. На прошлой неделе россиянка стала финалисткой турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), начав продвижение к решающему матчу с квалификации.