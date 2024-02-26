Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Брат Анны Калинской, выступающий в РПЛ, оценил игру сестры

Брат Анны Калинской, выступающий в РПЛ, оценил игру сестры
Комментарии

Полузащитник футбольного клуба «Пари НН» Николай Калинский поделился мнением об игре своей сестры Анны Калинской на старте сезона-2024.

«Аня — профессионал, хорошо подготовилась к сезону. До этого, возможно, травмы мешали показывать такие результаты. Дай бог, чтобы в этом году у Ани всё было хорошо со здоровьем и она продолжила играть в прекрасный теннис, который показывает сейчас», — цитирует Николая Калинского Sport24.

Напомним, по итогам обновлённого рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Анна Калинская поднялась на 16 строчек и теперь находится на 24-м месте рейтинга. На прошлой неделе россиянка стала финалисткой турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), начав продвижение к решающему матчу с квалификации.

Материалы по теме
Рейтинг WTA, 26 февраля: Калинская впервые вошла в топ-25
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android