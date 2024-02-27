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Даниил Медведев — Александр Шевченко: текстовая трансляция игры 1-го круга турнира в Дубае

Даниил Медведев — Александр Шевченко: текстовая трансляция игры 1-го круга турнира в Дубае
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Сегодня, 27 февраля, состоится матч первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев встретится с представителем Казахстана Александром Шевченко (47-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не раньше 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Александр Шевченко в первом круге турнира в Дубае.

Дубай (м). 1-й круг
27 февраля 2024, вторник. 18:00 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Шевченко
47
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко

По личным встречам со счётом 1-0 ведёт Медведев. Даниил обыграл Шевченко в прошлом году на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде со счётом 4:6, 6:1, 7:5.

В следующем раунде соревнований победитель этой встречи сыграет с лучшим в паре Сумит Нагал (Индия) — Лоренцо Сонего (Италия).

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