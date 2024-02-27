Даниил Медведев — Александр Шевченко: текстовая трансляция игры 1-го круга турнира в Дубае

Сегодня, 27 февраля, состоится матч первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев встретится с представителем Казахстана Александром Шевченко (47-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не раньше 18:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Александр Шевченко в первом круге турнира в Дубае.
|1
|2
|3
|
|
По личным встречам со счётом 1-0 ведёт Медведев. Даниил обыграл Шевченко в прошлом году на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде со счётом 4:6, 6:1, 7:5.
В следующем раунде соревнований победитель этой встречи сыграет с лучшим в паре Сумит Нагал (Индия) — Лоренцо Сонего (Италия).
- 27 февраля 2024
-
16:30
-
16:28
-
16:19
-
15:50
-
15:32
-
15:18
-
14:25
-
13:56
-
13:38
-
13:15
-
12:34
-
12:26
-
10:44
-
10:43
-
10:29
-
10:02
-
09:46
-
07:42
-
04:48
-
00:41
-
00:38
-
00:08
- 26 февраля 2024
-
23:56
-
23:38
-
23:19
-
23:19
-
23:16
-
22:56
-
22:37
-
22:22
-
22:14
-
21:51
-
21:37
-
21:29
-
21:04