Даниил Медведев — Александр Шевченко: текстовая трансляция игры 1-го круга турнира в Дубае

Сегодня, 27 февраля, состоится матч первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев встретится с представителем Казахстана Александром Шевченко (47-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не раньше 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Александр Шевченко в первом круге турнира в Дубае.

По личным встречам со счётом 1-0 ведёт Медведев. Даниил обыграл Шевченко в прошлом году на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде со счётом 4:6, 6:1, 7:5.

В следующем раунде соревнований победитель этой встречи сыграет с лучшим в паре Сумит Нагал (Индия) — Лоренцо Сонего (Италия).