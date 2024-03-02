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Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Сан-Диего

Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Сан-Диего
Анастасия Павлюченкова
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25-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла в четвертьфинальном матче хардового турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США). Сильнейшей по итогам трёх сетов стала украинская спортсменка, 34-я ракетка мира Марта Костюк. Счёт — 3:6, 6:4, 6:3 в её пользу.

Сан-Диего (ж). 1/4 финала
02 марта 2024, суббота. 06:40 МСК
Анастасия Павлюченкова
25
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
3 		6 6
         
Марта Костюк
34
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Отметим, что во время заключительного сета игра была остановлена из-за дождя. Теннисистки вернулись на корт спустя некоторое время и доиграли встречу. Продолжительность матча составила 3 часа 15 минут. На счету россиянки три двойные ошибки, четыре реализованных брейк-пойнта и ни одного эйса. На счету Костюк четыре реализованных брейк-пойнта, пять эйсов и 10 двойных ошибок.

Соперницей Марты Костюк в полуфинале турнира станет пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула.

Календарь турнира WTA-500 в Сан-Диего
WTA-500. Сан-Диего. Турнирная сетка
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