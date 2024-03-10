Шелтон — об участии в ОИ-2024: сейчас склоняюсь к тому, чтобы не ехать

16-я ракетка мира, американский теннисист Бен Шелтон рассказал, собирается ли он выступить на летних Олимпийских играх в Париже в этом году.

«Определённо, я много думал об этом. Я бы сказал, что сейчас я склоняюсь к тому, чтобы не ехать на Олимпиаду. В этом году у меня насыщенный календарь. До Уимблдона я буду два месяца в Европе, а после — хочу подготовиться к US Open. Так что возвращение в Европу ради игры на грунтовом покрытии, знаете ли, немного навредит процессу подготовки к турнирам, предшествующим US Open.

Я 100% хотел бы сыграть в Лос-Анджелесе в 2028 году. Она пройдёт в той же части света и на том же покрытии, что и US Open. Но посмотрим. Кто знает, что произойдёт этим летом», — сказал Шелтон на пресс-конференции.