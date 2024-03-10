Белорусская теннисистка Виктория Азаренко завершила участие на турнире в Индиан-Уэллсе. В матче второго круга она уступила американке Кэролайн Доулхайд со счётом 5:7, 6:2, 3:6.

Продолжительность встречи составила 2 час 26 минут. За это время Азаренко сделала одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету американки два эйса, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем круге Доулхайд встретится с победителем пары Чжэн Циньвэнь (Китай) – Юань Юэ (Китай).

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.