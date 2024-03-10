Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кэролайн Доулхайд — Виктория Азаренко – 7:4, 2:6, 6:3, кто победил, результат матча турнира в Индиан-Уэллсе, 10 марта

Виктория Азаренко завершила участие на турнире в Индиан-Уэллсе
Аудио-версия:
Комментарии

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко завершила участие на турнире в Индиан-Уэллсе. В матче второго круга она уступила американке Кэролайн Доулхайд со счётом 5:7, 6:2, 3:6.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
10 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Кэролайн Доулхайд
США
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		2 6
5 		6 3
         
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко

Продолжительность встречи составила 2 час 26 минут. За это время Азаренко сделала одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету американки два эйса, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем круге Доулхайд встретится с победителем пары Чжэн Циньвэнь (Китай) – Юань Юэ (Китай).

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.

Календарь матчей турнира в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android