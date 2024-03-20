Халеп — о целях на карьеру: уровень соперниц вырос, не уверена, что опять смогу выигрывать

Румынская теннисистка Симона Халеп на пресс-конференции турнира категории WTA-1000 в Майами (США) рассказала о целях на оставшуюся часть карьеры. Напомним, в 2022-м Халеп была отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил, поэтому пропустила девять месяцев в теннисном туре.
— Ставите ли вы какие-то цели на оставшуюся часть карьере после дела с допингом?
— Честно, очень рано что-то для себя отмечать, я просто рада быть здесь, наслаждаться спортом, играть. Говоря о целях в будущем — посмотрим, уровень соперниц слишком вырос за это время, я не уверена, что смогу достичь больших высот. Но посмотрим, что будет дальше.
Вчера, 19 марта, Халеп проиграла в первом круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США) бывшей второй ракетке мира, испанке Пауле Бадосе со счётом 6:1, 4:6, 3:6.
|1
|2
|3
|
|4
|3
|
|6
|6
- 20 марта 2024
-
11:52
-
11:42
-
11:33
-
11:31
-
11:22
-
11:12
-
10:56
-
10:31
-
09:53
-
09:39
-
09:27
-
09:11
-
04:17
-
00:58
-
00:42
-
00:24
-
00:11
- 19 марта 2024
-
23:49
-
23:46
-
23:36
-
23:11
-
22:45
-
22:30
-
22:00
-
21:56
-
21:41
-
21:21
-
20:17
-
20:10
-
20:10
-
19:49
-
19:00
-
18:55
-
18:46
-
18:41