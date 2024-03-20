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Халеп — о целях на карьеру: уровень соперниц вырос, не уверена, что опять смогу выигрывать

Халеп — о целях на карьеру: уровень соперниц вырос, не уверена, что опять смогу выигрывать
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Румынская теннисистка Симона Халеп на пресс-конференции турнира категории WTA-1000 в Майами (США) рассказала о целях на оставшуюся часть карьеры. Напомним, в 2022-м Халеп была отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил, поэтому пропустила девять месяцев в теннисном туре.

— Ставите ли вы какие-то цели на оставшуюся часть карьере после дела с допингом?

— Честно, очень рано что-то для себя отмечать, я просто рада быть здесь, наслаждаться спортом, играть. Говоря о целях в будущем — посмотрим, уровень соперниц слишком вырос за это время, я не уверена, что смогу достичь больших высот. Но посмотрим, что будет дальше.

Вчера, 19 марта, Халеп проиграла в первом круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США) бывшей второй ракетке мира, испанке Пауле Бадосе со счётом 6:1, 4:6, 3:6.

Майами (ж). 1-й круг
19 марта 2024, вторник. 23:20 МСК
Симона Халеп
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
1 		6 6
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
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