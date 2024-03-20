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Халеп эмоционально ответила на критику её участия на турнире в Майами со стороны Возняцки

Халеп эмоционально ответила на критику её участия на турнире в Майами со стороны Возняцки
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Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп высказалась о словах датской теннисистки Каролины Возняцки о том, что румынка не должна была получать «уайлд кард» на турнир в Майами, так как была дисквалифицирована за допинг.

Майами (ж). 1-й круг
19 марта 2024, вторник. 23:20 МСК
Симона Халеп
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
1 		6 6
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

«Это был не допинг. Зачем она это сказала? Я не сделала ничего плохого. Я не обманывала. Я не употребляла допинг. В решении CAS сказано о том, что это была заражённая добавка, а не допинг. Я никогда не имела никакого отношения к допингу. Я никогда не употребляла допинг, так что я не жульничала.

Спасибо за то, что мне дали возможность сыграть в таком большом турнире. Было здорово вернуться. Не так уж важно, чтобы только один человек относился ко мне негативно, потому что у меня есть сотни людей, которые дарят мне любовь, поэтому я приму это», — приводит слова Халеп The Tennis Letter.

Напомним, сегодня, 20 марта, Халеп провела первый матч после девятимесячной дисквалификации и уступила испанской теннисистке Пауле Бадосе (6:1, 4:6, 3:6) в первом круге турнира WTA-1000, который проходит в Майами. Спортсменка была отстранена от соревнований в октябре 2022 года после того, как в её пробе обнаружили роксадустат.

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