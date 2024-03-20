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Определилась соперница Свёнтек во втором круге турнира в Майами

Определилась соперница Свёнтек во втором круге турнира в Майами
Камила Джорджи.
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Первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши во втором круге хардового турнира категории WTA-1000 в Майами (США) сыграет с итальянкой Камилой Джорджи. В матче первого круга 107-я ракетка мира Джорджи одержала победу над ещё одной представительницей Польши Магдаленой Френх (47-я в мировой классификации) со счётом 6:4, 6:2.

Матч продлился 1 час 36 минут. Джорджи в этой встрече четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету польской теннисистки один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Призовой фонд соревнований составит $ 8 995 555. Действующая чемпионка — Петра Квитова из Чехии.

Майами (ж). 1-й круг
20 марта 2024, среда. 18:10 МСК
Магдалена Френх
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Камила Джорджи
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
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