Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Калинская одержала уверенную победу на старте турнира WTA-1000 в Майами

Анна Калинская одержала уверенную победу на старте турнира WTA-1000 в Майами
Аудио-версия:
Комментарии

25-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Майами (США).

В матче второго круга Калинская (22) со счётом 6:2, 6:2 обыграла 56-ю ракетку мира 22-летнюю представительницу Китая Сиюй Ван.

Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2024, четверг. 20:15 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Сиюй Ван
Китай
Сиюй Ван
С. Ван

Встреча Калинской с Сиюй Ван продлилась 1 час и 28 минут. Анна три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Ван четыре эйса, три двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

В следующем раунде турнира в Майами Калинская сразится с победительницей поединка Елена Остапенко (Латвия, 9) — Лаура Зигемунд (Германия, Q).

Отметим, что в конце февраля Калинская крайне успешно выступила на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). 25-летняя Анна дошла до финала (впервые в карьере на таком уровне), где в борьбе проиграла итальянке Ясмине Паолини. Россиянка начинала соревнования с квалификации.

Сетка турнира WTA-1000 в Майами
Календарь турнира WTA-1000 в Майами
Материалы по теме
Неудобные соперники на пути Медведева к защите титула. Разбираем сетку россиянина в Майами
Неудобные соперники на пути Медведева к защите титула. Разбираем сетку россиянина в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android