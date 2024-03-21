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Анна Калинская одержала уверенную победу на старте турнира WTA-1000 в Майами

25-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Майами (США).

В матче второго круга Калинская (22) со счётом 6:2, 6:2 обыграла 56-ю ракетку мира 22-летнюю представительницу Китая Сиюй Ван.

Встреча Калинской с Сиюй Ван продлилась 1 час и 28 минут. Анна три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Ван четыре эйса, три двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

В следующем раунде турнира в Майами Калинская сразится с победительницей поединка Елена Остапенко (Латвия, 9) — Лаура Зигемунд (Германия, Q).

Отметим, что в конце февраля Калинская крайне успешно выступила на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). 25-летняя Анна дошла до финала (впервые в карьере на таком уровне), где в борьбе проиграла итальянке Ясмине Паолини. Россиянка начинала соревнования с квалификации.