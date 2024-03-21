Неудобные соперники на пути Медведева к защите титула. Разбираем сетку россиянина в Майами

На «Мастерсе» в Майами Даниил Медведев уже 19-й раз в карьере попробует защитить титул. Все предыдущие попытки оказывались неудачными, хотя порой россиянин останавливался в шаге от этого – например, проигрывал финал турнира на следующий год после победы там. Кстати, до сих пор Даниил не выигрывал дважды один турнир не только подряд, но и вообще за карьеру. Не побеждал он и в одном и том же городе – правда, города, в которых проводится больше одного турнира ATP или «Шлема», можно пересчитать по пальцам одной руки. В регулярном календаре это Париж («Ролан Гаррос» и осенний «Мастерс») и Лондон (Уимблдон и турнир ATP-500). В пандемийные годы (2021 и 2022) проводился ещё турнир в Мельбурне перед проходящим там же Australian Open, но это было временное решение.

Стартовые раунды Медведева в Майами после финала Индиан-Уэллса

Итак, каковы шансы Медведева повторить прошлогодний результат в Майами? Прежде всего напомню, что в Индиан-Уэллсе Даниилу это удалось – там он второй раз подряд вышел в финал, где опять же второй раз подряд проиграл Карлосу Алькарасу. Во Флориде встречаться с Алькарасом россиянину в прошлый раз не пришлось. Тогда Карлос попал в одну половину с Янником Синнером и в Индиан-Уэллсе, и в Майами, и теннисисты обменялись победами – а в финале второго из этих «Мастерсов» Даниил взял верх над Янником в двух сетах. Сейчас, во-первых, Синнер благодаря досрочному снятию Новака Джоковича с турнира получил второй номер посева и по умолчанию оказался в разных половинах с Алькарасом, а во-вторых, перестал быть «клиентом» Медведева – после того поражения в Майами итальянец выиграл уже четыре матча между ними подряд, доведя счёт личных встреч с 0-6 до 4-6.

Даниил оказался в нижней половине сетки и, соответственно, может встретиться с Янником в полуфинале. Стартовать же россиянину предстоит с матча с Мартоном Фучовичем. Венгр когда-то выбил его на старте «Ролан Гаррос» (в 2020 году, когда турнир прошёл не в конце весны, а осенью), а прошлым летом Медведев взял реванш в третьем круге Уимблдона. Общий счёт личных встреч, кстати, 3-1 в пользу Даниила. В целом соперник умеренно крепкий, но без заметных результатов в нынешнем сезоне.

В случае успеха дальше россиянина ждёт встреча либо с Кэмероном Норри, либо с Флавио Коболли. 21-летний итальянец в этом году отметился парой неплохих результатов, включая выход из квалификации в третий круг Australian Open, но в целом Норри, конечно, на данный момент сильнее. А вот в четвёртом раунде, то есть 1/8 финала, Даниил может сыграть с весьма неприятным соперником – французом Уго Умбером. Единственную победу над ним Медведев одержал в четвертьфинале Пекина прошлой осенью, но совсем недавно проиграл в полуфинале Дубая. Всего Умбер выигрывал у россиянина уже три раза.

Зато если справиться с Умбером (или получить на этой стадии другого соперника), то в четвертьфинале намечается неплохой вариант в виде матча с Каспером Руудом – это явно приятнее, чем игра с Хубертом Хуркачем или Хольгером Руне, которые могли попасть сюда по посеву вместо норвежца. У Каспера Даниил ведёт 3-0 по личным встречам – правда, они не играли друг с другом с концовки сезона-2021. Другой реальный вариант на этой стадии – матч с Тейлором Фритцем (1-0 по личным встречам), но он, похоже, несколько растерял форму, которая была на старте сезона, во время Australian Open.

Рублёв может снова сыграть с Синнером в четвертьфинале

Если дойти до полуфинала, то там, конечно, наиболее ожидаемым вариантом выглядит встреча с Синнером. Итальянец может в разминочном темпе пройти первые два круга, затем наверняка справится с Томми Полом или Фрэнсисом Тиафо, а в четвертьфинале у него возможен поединок с Рублёвым. Кстати, Андрей в случае успешного старта с Томашем Махачем может сыграть с Энди Марреем, которого только что победил в Индиан-Уэллсе. Британец, напомним, с большой вероятностью закончит карьеру по ходу этого сезона, то есть выступает на всех турнирах в последний раз. А в четвёртом раунде Рублёв потенциально встретится либо со Стефаносом Циципасом, либо с Александром Бубликом, напряжённый поединок с которым в полуфинале Дубая закончился дисквалификацией Андрея из-за агрессии в сторону линейного арбитра.

Янник и Андрей в этом году уже встречались в четвертьфинале Australian Open. Тот матч запомнился прежде всего тай-брейком второй партии, на котором Рублёв вёл 5:1, но проиграл 5:7. В итоге россиянин потерпел поражение в трёх сетах. И хотя победную серию Синнера, длившуюся ещё с концовки прошлого сезона, в полуфинале Индиан-Уэллса прервал Карлос Алькарас, итальянец всё равно выглядит явным фаворитом на выход как минимум в полуфинал Майами.

Справится ли Даниил подряд с Янником и с Карлосом Алькарасом?

Ожидания от потенциального матча Медведев – Синнер за выход в финал, честно говоря, достаточно сдержанные. За последние полгода Янник выиграл четыре раза подряд, хотя борьба в той или иной степени была каждый раз – то два тай-брейка, то три/пять сетов. Самым обидным стало поражение в финале Australian Open – и из-за значимости матча, и из-за того, что там Даниил поменял тактику и вроде бы нашёл ключи к нынешней игре итальянца, но к середине поединка у россиянина просто закончились силы. Слишком много часов он провёл на корте по пути к финалу, и энергии на весь матч не хватило. С другой стороны, возможно, Медведев не стал бы менять тактику и начинать эту игру более агрессивно, входя в корт, раньше встречая мячи, если бы не был уставшим. Будет интересно посмотреть, в какой мере Даниил использует те наработки в случае встречи с Янником в Майами.

Вариантов финальной пары, разумеется, много, но предлагаю рассмотреть наиболее вероятный из них с участием Медведева – тот, при котором он сыграет с Алькарасом. Карлос остаётся одним из наиболее сложных оппонентов для Даниила, несмотря на победу россиянина в полуфинале US Open – 2023. С тех пор испанец выиграл у него ещё два раза, в том числе второй раз подряд взял верх в финале Индиан-Уэллса. Правда, год назад борьбы там вообще не получилось (3:6, 2:6), а на этот раз первый сет был упорным и завершился тай-брейком. Впрочем, после победы Алькараса на этом тай-брейке во второй партии он отдал всего один гейм.

Главной проблемой Даниила в Индиан-Уэллсе – не только в финале, но и в целом – стала нестабильность. Медведев чередовал отличные матчи с откровенно средними, включая мучения с Себастьяном Кордой в третьем круге и 1:6 в первом сете с Томми Полом на полуфинальной стадии. Вторая партия финала тоже стала, мягко говоря, неудачной – Даниил не показал там практически ничего. Если в Майами подобного удастся избежать хотя бы с соперниками уровня Синнера и Алькараса (а также с неудобными игроками вроде Умбера), то шансы впервые в карьере защитить титул будут неплохими. В хорошие моменты в Индиан-Уэллсе Медведев играл здорово, так что показать высокий уровень тенниса он сейчас точно может.