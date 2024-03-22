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Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Майами

Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Майами
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Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина вышла в третий круг теннисного турнира WTA-1000 в Майами.

Во втором круге представительница Казахстана со счётом 3:6, 7:5, 6:4 обыграла 91-ю ракетку мира датчанку Клару Таусон. Встреча теннисисток длилась 2 часа 26 минут. На счету Рыбакиной пять эйсов, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 12.Таусон отметилась двумя эйсами и семью двойными ошибками, а также пятью реализованными брейк-пойнтами из десяти.

В следующем раунде Рыбакина сыграет с 72-й ракеткой мира американкой Тэйлор Таунсенд. Встреча состоится 23 марта.

Турнир WTA-1000 в Майами проходит с 19 по 30 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555. В прошлом году Рыбакина дошла до финала турнира, где проиграла представительницы Чехии Петре Квитовой со счётом 6:7, 2:6.

Майами (ж). 2-й круг
22 марта 2024, пятница. 04:00 МСК
Клара Таусон
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 4
3 		7 6
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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